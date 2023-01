Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Junge Frau vor Disco bedroht

Einbruch in Wohnung Indem sie ein Balkonfenster aufhebelten, drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Hauses an der Hermann-Josef-Straße in Wildenrath ein. Sie durchsuchten das Obergeschoss. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat wurde am Sonntag, 8. Januar, zwischen 15 und 20.10 Uhr begangen.