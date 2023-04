Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Feuerlöscher durch Fenster entleert

Die Polizei sucht Zeugen, die die Entleerung eines Feuerlöschers auf der Goswinstraße in Erkelenz beobachtet haben. Am Dienstag, 4. April, stellte dort eine Anwohnerin gegen 22.30 Uhr fest, dass unbekannte Personen den Inhalt eines Feuerlöschers durch ein gekipptes Fenster in ihr Schlafzimmer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses entleert hatten. Gegen 18.30 Uhr hatte sie das Fenster zum Lüften gekippt, so dass die Tat sich zwischen diesem Zeitpunkt sowie dem Zeitpunkt der Entdeckung ereignet haben muss. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 9200.