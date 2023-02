Blaulichtticker Erkelenzer Land Einbrecher dringen in Geschäft ein

Fahrzeug in Brand geraten Die Feuerwehr Hückelhoven hat am Sonntagnachmittag auf der Harbigstraße in Hückelhoven ein brennendes Auto gelöscht. Wie die Wehrleute mitteilten, stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses und war aus unklarer Ursache in Flammen geraten. Das Haus wurde durch den starken Rauch eingehüllt, die Feuerwehr konnte die Flammen aber löschen. Schon am Sonntagvormittag war die Feuerwehr Hückelhoven im Einsatz, weil ein Auto auf der A 46 in Brand geraten war.