Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Container brennt am Jugendheim in Hückelhoven

In Firmen eingebrochen Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagmittag, 3. Februar, 13 Uhr, und Montagmorgen, 6. Februar, 7.50 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Büroräume eines an der Erkelenzer Burgstraße ansässigen Unternehmens. In der Nacht von Sonntag, 5. Februar, 20.30 Uhr, auf Montag, 6. Februar, 9 Uhr, gelangten Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in ein ebenfalls auf der Burgstraße ansässiges Ladenlokal. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, prüft nun die Kriminalpolizei, die bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen hat.