Blaulichtticker aus Erkelenz Unbekannter fährt gegen parkendes Auto

Am Donnerstag, 30. März, wurden Polizeibeamte gegen 3.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gerufen. Zeugen berichteten, dass ein bisher unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug gegen ein am Straßenrand der Xantener Allee parkendes Auto gefahren sei. Anschließend hielt der Fahrer an und fragte die Zeugen, ob diese den Besitzer des Fahrzeuges kennen würden. Nachdem er die Auskunft erhalten hatte, klingelte der Unbekannte am entsprechenden Haus. Es wurde ihm aber nicht geöffnet. Daraufhin entfernte er sich vom Ort des Geschehens, statt die Polizei hinzuzurufen und den Unfall zu melden. Die Zeugen beschrieben den Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er wirkte arabisch, war schlank und trug einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Jeans, schwarzer Oberbekleidung und einer grauen Schirmmütze. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann.