Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Tödlicher Unfall auf Firmengelände

Am Freitag, 14. April, erhielt ein Mann aus dem Selfkant einen Anruf. Ein Unbekannter teilte ihm mit, dass er bei einem Gewinnspiel 40.000 Euro gewonnen habe und sich am Montag, 17. April, eine Sicherheitsfirma melden würde, um die Abwicklung der Gewinnauszahlung zu besprechen. Eine Frau rief den Mann an und gab an, dass der Gewinn in bar ausgezahlt werde, dazu müsse der Mann eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro in Form von Google-Pay-Karten zahlen. Der Mann kaufte die Karten und gab die Codes der Karten telefonisch weiter. Kurze Zeit später gab die Anruferin an, dass die Gewinnsumme falsch übermittelt worden war. Der Gewinn sei höher, weshalb auch die Gebühr höher geworden sei. Der Mann kaufte weitere Karten im Wert von 2000 Euro. Als er misstrauisch wurde, ging er zur Polizei und erstattete Anzeige.