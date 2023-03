Blaulichtticker aus Erkelenz Skoda-Fahrer wird aggressiv

Samstag Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau in einem Geschäft an der Antwerpener Straße eingekauft. Nachdem sie bezahlt hatte, steckte sie ihre Geldbörse wieder in ihre Handtasche und ging in ein anderes Geschäft. Dort bemerkte sie eine Frau, die sich mehrmals auffällig näherte. Als sie an der Kasse zahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse offenbar entwendet wurde. Die unbekannte Frau hatte sich da bereits entfernt. Sie war etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte eine normale Statur und wirkte südosteuropäisch. Sie hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine grüne Jacke. Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise geben können, sollen sich unter 02452 9200 melden. Hinweise können auch online unter polizei.nrw gegeben werden.