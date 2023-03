Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Rollator an Altweiber gestohlen

An Altweiber Rollator vor Gaststätte verschwunden Am Mittag des 16. Februar stellte gegen 12 Uhr ein Senior aus Erkelenz seinen Rollator an einem Pfahl auf dem Johannismarkt ab. Er verschloss die Gehhilfe mit einem Spiralschloss und ging in eine Gaststätte. Als er gegen 15.30 Uhr seinen Rollator wieder nutzen wollte, war dieser verschwunden. Nach Angaben des Geschädigten war der Rollator in den Farben Rot/Braun lackiert. Einer Zeugin war eine große männliche Person aufgefallen, kostümiert als Arzt, der offensichtlich mit diesem Rollator unterwegs war. Sie ging aber aufgrund des Karnevals davon aus, dass der Rollator zum Kostüm gehörte. Die Polizei sucht weitere Zeugen, Hinweise an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 9200.