Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Kaminholz aus Baumarkt gestohlen

Erkelenzer Land Abgepumpter Kraftstoff und brennendes Unterholz: In diesen Tagen ergaben sich für die Polizei und Feuerwehr wieder mehrere Einsätze.

Benzindiebstahl aus Auto Das Tankschloss eines an der Schweizer Straße im Erkelenzer Ortsteil Lövenich abgestellten Autos der Marke Audi öffneten unbekannte Täter zwischen 6 und 6.30 Uhr am Freitag, 19. August. Das Benzin pumpten die Täter fast vollständig ab. Derzeit liegen der ermittlungsführenden Kriminalpolizei noch keine Täterhinweise vor.

Einbruch in Baumarkt Am Sonntag, 21. August, 1.34 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zur Lagerfläche eines Baumarktes an der Aachener Straße in Erkelenz. Aus der umzäunten Lagerfläche entwendeten sie mehrere Säcke Kaminholz. In einem nahe gelegenen Gebüsch konnten mehrere weitere Säcke mit Kaminholz aufgefunden werden, die vermutlich durch die Unbekannten dort zur Abholung hinterlegt wurden.