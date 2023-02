Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

Hund vertreibt Einbrecher Am frühen Samstagmorgen, 11. Februar, versuchten zwei Einbrecher gegen 5.15 Uhr gewaltsam in ein Haus an der Katzemer Straße in Kückhoven einzudringen. Der Bewohner wurde durch das Bellen seines Hundes aus dem Schlaf gerissen. Vermutlich vertrieb der Hund dadurch auch die beiden Täter. Anhand einer Videoaufzeichnung können die Täter beschrieben werden: Sie waren circa 16 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie trugen graue Jogginghosen und Sneaker. Einer der beiden trug einen weißen, sein Mittäter einen dunklen Kapuzenpullover. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden: 02452 9200.