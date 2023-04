Blaulichtticker aus Erkelenz Fasan verursacht Auffahrunfall

Am Dienstag, 4. April, stellte ein Zeuge zwischen 20 und 21.35 Uhr fest, dass sich zwei unbekannte Personen durch eine Tür Zugang zu einem Gebäude am Heinrich-Jansen-Weg in Erkelenz verschafft hatten. Die beiden männlichen Täter hatten dort offenbar Drogen konsumiert. Ob sie etwaas stahlen, wird noch ermittelt. Die erste Person war etwa 20 Jahre alt und hatte Rastazöpfe. Er war dunkelhäutig und dunkel gekleidet. Die zweite Person war ebenfalls etwa 20 Jahre alt. Er war hellhäutig und hatte blondes schulterlanges Haar mit Seitenscheitel. Er trug eine helle Daunenjacke und eine hellkarierte Chinohose. Die Polizei sucht weitere Zeugen die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 9200.