Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Einbruch in Wohnmobilcenter endet ohne Beute

Im Erkelenzer Land waren Einbrecher unterwegs. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Erkelenzer Land Am Donnerstag drang ein unbekannter Mann in ein Erkelenzer Wohnmobilcenter ein, stahl aber nichts. In Millich wurde ein Auto entwendet und in Hilfarth erbeuteten Diebe Bargeld sowie Schmuck bei einem Einbruch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannter dringt in Wohnmobilcenter ein Ein bislang unbekannter Mann, der per Video aufgenommen werden konnte, gelangte am Donnerstagabend, 17. November, gegen 23.20 Uhr in die Verkaufshalle eines Wohnmobilcenters an der Gewerbestraße Süd in Erkelenz. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der Unbekannte war mit einem dunkeln Kapuzenpullover sowie einer hellen Arbeitshose mit Reflektoren im Bereich der Kniekehle bekleidet und trug eine Stirnlampe. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizei Heinsberg entgegen, Telefon 02452 9200.

Auto gestohlen Zwischen Mittwoch, 16. November, 21 Uhr, und Donnerstag, 17. November, 8 Uhr, stahlen Diebe einen 1er BMW, der an der Straße Hahnenwinkel in Hückelhoven-Millich abgestellt war. Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.