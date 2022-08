Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrecher lässt Armband am Tatort zurück

Erkelenzer Land In Erkelenz hat ein Einbrecher ein Schmuckstück hinterlassen, das vermutlich von einem anderen Tatort stammt. In Hückelhoven ist die Polizei auf der Suche nach einem Graffiti-Sprayer, der im Stadtgebiet aktiv ist.

Graffiti-Sprayer unterwegs Die Mauer eines privaten Grundstücks an der Straße Kaphofweg in Hilfarth wurde zwischen Dienstag, 26. Juli, und Mittwoch, 3. August, durch unbekannte Täter mit Graffiti besprüht. Dieselben Schriftzeichen wurden auch an anderer Stelle im Stadtgebiet aufgefunden. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Person geben? Telefon: 02452 9200.

Diebstahl von Roller scheitert Ein Zeuge beobachtete am Freitag, 5. August, gegen 3 Uhr, wie drei Männer versuchten, den Motorroller seiner Nachbarin zu entwenden. Dieser stand an der Hochstraße in Schaufenberg. Als dies nicht gelang, schoben sie das Zweirad auf dem Gehweg in Richtung Buchenstraße und flüchteten dann. Ein weiterer Zeuge gab an, dass es sich um Jugendliche handelte, die einen Helm bei sich trugen. Zwei Personen flüchteten mit einem anderen Motorroller in Richtung Weiherstraße, einer lief in dieselbe Richtung. Alle waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und wirkten sportlich. Einer trug eine blaue Kapuzenjacke.