Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Briefkästen mit Motoröl befüllt

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall in Wegberg am Grenzlandring beobachtet haben. Foto: dpa/Silas Stein

Erkelenzer Land In Wassenberg und Erkelenz haben Unbekannte Motoröl in Briefkästen der Sparkasse gefüllt. In Wegberg fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall einfach davon. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Unfall geflüchtet Ein 56-Jähriger aus Wegberg fuhr am Dienstag, 1. November, gegen 15.50 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Grenzlandring in Richtung Klinkum. Ein vorausfahrendes Auto bog nach rechts auf die Harbecker Straße ab. Zeitgleich fuhr ein dunkles Fahrzeug als Linksabbieger aus der Harbecker Straße auf den Grenzlandring und missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers, der geradeaus weiter fahren wollte. Der Wegberger bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und lenkte sein Zweirad nach links. Dadurch stürzten er und seine mitfahrende Ehefrau. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des dunklen Autos fuhr in Richtung Berg davon, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: 02452 9200.

Motoröl in Briefkästen geschüttet In der Nacht des 31. Oktobers haben Unbekannte Motoröl in zwei Briefkästen der Sparkassen in Wassenberg an der Graf-Gerhard-Straße und in Erkelenz an der Krefelder Straße geschüttet. Die Polizei bittet um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Spielgeräte besprüht Unbekannte Täter haben Spielgeräte eines Spielplatzes an der Pfarrer-Zurmahr-Straße in Wassenberg, eine angrenzende Gartenmauer sowie einen Gartenzaun mit Farbe besprüht. Die Sachbeschädigungen waren am Montag, 31. Oktober, aufgefallen.

400 Liter Diesel gestohlen Von einer Baustelle an der Brunnenstraße in Granterath wurden zwischen Samstag, 29. Oktober, und Mittwoch, 2. November, eine Dieselabsaugpumpe, circa 400 Liter Dieselkraftstoff sowie ein elektronisches Baggerteil entwendet.

(RP)