Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Polizei ertappt Radlader-Diebe auf frischer Tat

Radlader-Diebe ertappt In Niederkrüchten hat die Polizei am späten Montagabend zwei Wegberger festgenommen, die an einer Baustelle einen Radlader auf dem Anhänger ihres Autos wegtransportieren wollten. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass sowohl Auto als auch der Anhänger gestohlen waren. Die beiden 54 und 36 Jahre alten Männer standen augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Aufmerksam geworden war die Polizei auf das Duo, nachdem die Männer in einen handfesten Streit geraten waren, weil ihr Fahrzeug die Gesamtmasse des Gespanns nicht ziehen konnte. Der 54-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 36-Jährigen lagen vier Haftbefehle vor.