Blaulichtticker im Erkelenzer Land Anwohner in Erkelenz von Explosion geweckt

Zigarettendieb dank Kindern gefasst Nachdem in der Nacht zu Samstag Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf der Krefelder Straße in Erkelenz aufgebrochen haben, machten sich am Samstagmittag erneut zwei Männer am gleichen Automaten zu schaffen. Die beiden gingen dabei laut Polizei die noch intakten Ausgabeschäfte des Automaten an und erbeuteten weitere Zigaretten. Drei aufmerksame Kinder beobachteten dies und riefen die Polizei. Diese stellte bei der Fahndung einen 35-jährigen Mönchengladbacher. Der zweite Verdächtige soll etwa 1,80 Meter groß sein, er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze.