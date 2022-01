Blaulicht-Einsätze für die Polizei in Erkelenz und Hückelhoven : Erneut Diebstähle auf Friedhof

Vor allem auf Grabschmuck aus Metall haben es Friedhofsdiebe abgesehen (Symbolfoto). Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Erkelenz/Hückelhoven Nachdem im Laufe der vergangenen Woche auf Friedhöfen bereits Grablampen und -schalen gestohlen wurden, schlugen am Wochenende Diebe erneut zu.

Erneut Diebstähle auf Friedhöfen Die Kreispolizei Heinsberg meldet erneut mehrere Diebstähle von Friedhöfen. Auf einem Friedhof an Kirchplatz wurden demnach in Erkelenz-Lövenich mehrere Grabvasen gestohlen. Die Tatzeiten lagen zwischen Samstag, 22. Januar, und Sonntag, 29. Januar. In Hückelhoven-Schaufenberg stahlen unbekannte Täter ebenfalls mehrere Grabvasen und -lampen von einem Friedhof an der Straße Zur Fuchsfalle. Hier ereigneten sich die Taten zwischen 16 Uhr am Mittwoch, 26. Januar, und 8 Uhr am Donnerstag, 27. Januar. Erst in der vergangenen Woche waren auf Friedhöfen in Erkelenz Grableuchten und -schalen aus Messing verschwunden.

Unbekannte klauen Benzin Im Bereich der Tenholter Straße in Erkelenz-Granterath haben unbekannte Täter die beiden Hauptscheinwerfer sowie die Fußtritte samt Positionsleuchten einer Sattelzugmaschine gestohlen. Außerdem leerten sie Kraftstoff aus dem Tank des Fahrzeugs. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 28. Januar, 18.30 Uhr, und Sonntag, 30. Januar, 9.05 Uhr.

Motorroller verschwunden – und wieder aufgetaucht Am Luxweg in Hückelhoven-Ratheim haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 29. Januar, und Sonntagmittag, 30. Januar, einen schwarzen Motorroller der Marke „Piaggio“ gestohlen, der vor einem Haus stand. Nur kurze Zeit später ist es wieder aufgetaucht: Am Sonntag wurde der Roller im Bereich der Ernst-Reuter-Straße stark beschädigt wieder aufgefunden. Die vordere Verkleidung und die Außenspiegel waren entfernt, Kabel herausgerissen.

Beute: Elektrowerkzeug Unbekannte haben am Samstag, 29. Januar, zwischen 1 und 6.40 Uhr Elektrowerkzeug aus einem geparkten Auto gestohlen. Dieses stand zum Tatzeitpunkt in einer Hauseinfahrt an der Straße Bruchend in Kleingladbach. In Hückelhoven-Brachelen stahlen Diebe am Schüngeler Weg diverses Bauwerkzeug aus einem am Fahrbahnrand geparkten Pritschenwagen. Die Tatzeit lag hier zwischen 20 Uhr am Samstag, 29. Januar, und 7.30 Uhr am Sonntag, 30. Januar. Hinweise zu allen Straftaten gehen an das Kriminalkommissariat der Polizei unter Telefon 02452 920 0.

(RP)