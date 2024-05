Nach Schulpreis-Finaleinzug Bildungsministerin Feller besucht Franziskusschule in Erkelenz

An ihren Besuch im vergangenen Jahr in Erkelenz konnte sich Dorothee Feller (CDU), Schulministerin Nordrhein-Westfalens, noch gut erinnern. Damals war sie dabei, als zum Europatag auf dem Marktplatz 1500 Erkelenzer Schüler für Frieden demonstriert haben und ein buntes Zeichen für Vielfalt setzen. Knapp ein Jahr später war Feller am Montag nun erneut in Erkelenz, diesmal aus einem ganz anderen Grund: Das Konzept der Franziskusschule hatte die Jury des Deutschen Schulpreises im vergangenen Jahr so überzeugt, dass es die größte Grundschule der Stadt bis ins Bundesfinale schaffte.