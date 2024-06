Von wegen Finanzmisere Stadt Erkelenz schließt 2023 überraschend mit Gewinn ab

Dass die Zahlen so gut ausfallen, liegt vor allem an einer Größe: der Gewerbesteuer. Denn während die Experten die erstaunlich hohen 26 Millionen Euro aus dem Jahr 2022 noch als Post-Corona-Eintagsfliege werteten, stehen für 2023 nun erneut 25,3 Millionen Euro zu Buche. So schlecht kann es der Wirtschaft in Erkelenz nicht gehen. „Wir bewegen uns da also in einer ähnlichen Dimension wie im vorherigen Jahr. Das war vielleicht doch kein Ausreißer“, meint Schmitz, der nun gespannt auf das laufende Jahr ist: „2024 wird zeigen, wie nachhaltig diese Zahl ist.“ Zum Vergleich: In den Corona-Jahren hatten sich die Gewerbesteuereinnahmen zwischen 18 und 19 Millionen Euro bewegt, auch 2019, also vor der Pandemie, lagen sie nur bei 20,2 Millionen.