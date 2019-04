Erkelenz : FDP: Lenzen fordert Klarheit für Umsiedler

Erkelenz Der FDP-Stadtverband Erkelenz hatte zum Ortsparteitag eingeladen. Themen waren unter anderem der Strukturwandel und der Breitbandausbau.

Aus dem Landtag berichtete dann Stefan Lenzen, der von seiner Arbeit in Düsseldorf erzählte, aber insbesondere auch das Konzept zu der von der FDP initiierten Digitalstrategie auf Kreisebene vorstellte. So sollen „weiße Flecken“ beim Breitbandausbau mit schnellem Internet versorgt werden. Auch sollen Unternehmen und Schulen ans schnelle digitale Netz per Glasfaser angeschlossen werden. Der liberale Abgeordnete ging im weiteren Verlauf seines Berichts auch auf den anstehenden Strukturwandel im Zuge des vorzeitigen Kohleausstiegs ein. „Der Abschlussbericht liegt vor, jetzt geht es um die Umsetzung. Der Bund ist in der Pflicht, die rechtlichen Rahmenbedingungen schnellstmöglich zu schaffen. Die bestehende Unsicherheit in den bisherigen Umsiedlerdörfern muss beseitigt werden. Wir brauchen Klarheit“, forderte Lenzen. „Das Land wird seiner Verantwortung zur Gestaltung des Strukturwandels nachkommen und die Zukunftsagentur Rheinisches Revier stärken.“