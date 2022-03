Motorradverein aus dem Erkelenzer Land : Biker helfen Opfern von Kindesmissbrauch

Bernhard Voss ist Vorsitzender des Motorradvereins „Urban Bulldogs against kids abuse“, kurz Ubaka Rheinland. Seine Frau Anke fährt das Trike, das am Sonntag Kindern die Gelegenheit zum Mitfahren bietet. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Über ein Notruftelefon ist der Motorradverein Ubaka Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche in Not oder ihre Angehörigen erreichbar. Die Mitglieder kommen fast alle aus der Pädagogik. Am Sonntag ist ein Kinderfest geplant.