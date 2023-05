Bike’n’BBQ Erkelenz radelt und grillt

Erkelenz · Zur ersten städtischen Großveranstaltung in diesem Jahr spielte das Wetter am Wochenende zwar nur bedingt mit. Der guten Stimmung in der Erkelenzer Innenstadt tat das allerdings keinen Abbruch.

07.05.2023, 15:00 Uhr

Cooles Rahmenprogramm: Die Bike-Brothers mit ihrer artistischen Fahrradshow. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Von Kurt Lehmkuhl

Der Auftakt zum Bike‘n‘ BBQ-Festival war durchaus verheißungsvoll, als am Samstagnachmittag die Menschen auf den Markt strömten. Der Baustellencharakter störte nicht sonderlich. Rechtzeitig zu dieser ersten städtischen Großveranstaltung des Jahres konnten die Gräben gefüllt und die Oberfläche geglättet werden. Absperrungen sorgen dafür, dass sich niemand verlief und auf gesichertem und sicherem Terrain blieb.