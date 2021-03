Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Bezahlbarer Wohnraum gefragt

Maurer arbeiten am Rohbau von Reihenhäusern in einer Neubausiedlung (Symbolfoto). Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung Erkelenz/Wegberg Bauland kostet in Erkelenz durchschnittlich 135 Euro pro Quadratmeter. Das ist deutlich günstiger als im NRW-Schnitt, dennoch liegt Erkelenz relativ nah an Mönchengladbach und Düsseldorf. Die Nachfrage ist daher so groß, dass auf ein Grundstück teils dutzende Bewerber kommen. Der Markt ist angespannt. Lesen Sie dazu unseren Kommentar.