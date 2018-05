Erkelenz: Bewohner überraschen Pflegekräfte

Erkelenz Zum Internationalen Tag der Pflegenden ein vielfaches Dankeschön.

"Gott sei Dank haben alle dicht gehalten und fleißig mitgemacht", so Residenzleitung Jutta Lauterbach. "Es sollte eine Überraschung werden, aber eigentlich kann man sich nicht oft genug bedanken." Eine Angehörige nickt zustimmend: "Ich hatte früher ständig Angst um meine Mutter. Seit sie hier ist, kann ich mit gutem Gewissen loslassen. Dieser Job erfordert so viel Einsatz, ich bin sehr dankbar dafür."

Zum Internationalen Tag der Pflegenden hatte die Einrichtung Bewohner und Angehörige zu dieser Aktion aufgerufen - ohne Wissen der Mitarbeiter. Jutta Lauterbach: "Die Resonanz war überwältigend. Die Karten haben wir überall im Foyer aufgehängt. So kam keiner mehr daran vorbei, der unsere Einrichtung betreten hat. Auch zufällige Besucher waren sichtlich gerührt." Die Luftballons wurden vor Versand mit einer eigenen Karte versehen. Wer diese jetzt als Finder ausgefüllt an die Einrichtung zurückschickt, erhält ein kleines Dankeschön - ebenso der Versender (Mitarbeiter). Was genau, bleibt eine Überraschung. Lauterbach: "Wir wollen mit solchen Aktionen dazu beitragen, diesem Beruf und den Menschen dahinter mehr Bedeutung beizumessen. Pflegefachkräfte haben in unserer Gesellschaft nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Das muss sich ändern."