Lützerath - Die Angst der Anwohner vor den Aktivisten "Zugeschissene Gärten", "eingeschlagene Scheiben" und "Böller in der Nacht"

Die Anwohner schildern eindrücklich Erlebnisse, die sie in den vergangenen Tagen erlebt haben, seit sich Aktivisten in den Dörfern niedergelassen haben. „Sie rennen wie selbstverständlich in zwei Nächten durch die Dörfer, vermummt, schlagen Scheiben ein, beschmieren Wände und feuern Böller ab“, heißt es in dem Brief. In zahlreichen Fällen sollen Menschen in Einfahrten uriniert und ihr großes Geschäft in Gärten erledigt haben. Auch in den drei Nächten vor der Großdemonstration am vergangenen Samstag „haben wir Aktivisten von Privatgrundstücken vertrieben, da sie dort einen Campingplatz eröffnen wollten“, heißt es in dem Brief.