Franziskus-Schule : Körper und Gefühle neu entdecken

Erkelenz Als „Gute gesunde Schule“ ist die Franziskus-Schule von der Unfallkasse NRW anerkannt. Jetzt hat die Schule ein eigenes „Fördermodell Innere Harmonie“ entwickelt. Ein Bestandteil ist Bewegungsimprovisation.

In der Turnhalle der Franziskus-Schule ziehen alle kräftig an einem imaginären Strang, dann drücken sie einen vorgestellten Gegenstand weit vor sich. Die Jungen und Mädchen der zweiten bis vierten Klasse haben sich selbst für das neue Angebot „Bewegungsimprovisation“ gemeldet, das einer von mehreren Bestandteilen des neuen „Fördermodells Innere Harmonie“ ist, das die Erkelenzer Grundschule in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat und nun Schritt für Schritt in den Unterricht aller Klassen einbinden möchte, wie Schulleiterin Hedwig Michalski erläutert.

Bewegungsimprovisation läuft bis Weihnachten als AG, auch um, so Michalski, Erfahrungen mit dem Angebot zu sammeln. Dazu hat die Schule einen besonderen „Coach“ gewinnen können, der auch die Lehrer in Workshops mit der neuen Materie vertraut machen soll: Kenji Takagi ist professioneller Tänzer, Choreograf und Trainer, bekannt vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem von Pina Bausch gegründeten Wuppertaler Tanztheater. Er möchte erreichen, „dass die Kinder neue Bewegungsformen kennenlernen und eigenen Impulsen folgen“. Sie sollen nicht Ballettschritte nachmachen, sondern „Schöpfer ihrer eigenen Bewegung werden“.

Info Das Fördermodell Innere Harmonie Zitiert aus dem Konzept-Faltblatt: „Im Fördermodell Innere Harmonie finden Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, ihre personalen Fähigkeiten zu entfalten wie sich selbst wahrzunehmen, an die eigene Entwicklungsfähigkeit zu glauben, die Kraft ihrer Gedanken zu nutzen, ihre Emotionen zu regulieren, sich ihrer Intuition zu öffnen, aus der Zuversicht zu schöpfen sowie das Zusammenspiel von Gedanken, Körper und Gefühlen zu erkennen und zu regulieren.“

Dass dies schon beim zweiten Treffen ganz gut gelingt, zeigen die Kinder beim „Stopp-Tanz“, zu dem Takagi wenige Vorgaben macht: Mal geht es um ganz schnelle, mal um ganz langsame Bewegungen, möglichst unhörbar im Raum. Nia (9) ist denn auch ganz begeistert: „Es macht Spaß, sich zu bewegen, ich finde die Freiräume gut.“ Während Thorsten (7) schlicht „gerne tanzt“ und Nadine (9) es mag, „dass man sich hier so richtig ausschütteln kann“.

Sich und seinen Körper und die vielfältigen Emotionen neu und bewusster wahrzunehmen, und das im sozialen Miteinander, ist ein wichtiges Ziel des Fördermodells, das die als „Gute gesunde Schule“ von der Unfallkasse NRW zertifizierte Schule den Kindern vermitteln will. Und das eingebunden in den Unterricht, nicht als gesonderte Fächer oder AGs, wie Michalski betont. „Es geht um den ganzheitlichen Blick auf den Körper: Was passiert, wenn ich bestimmte Gedanken habe oder wutig bin?“ Am Konzept, so Michalski, habe die Heinsberger Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Jutta Wilbricht mitgearbeitet, die auch Erfahrungen in der Forschung habe und physiologisches Wissen beisteuerte.

Alice Mohnen, Sonderpädagogin an der Schule, ist in Spiel und Improvisation fortgebildet und bindet seit sieben Jahren schon Rollenspiele und Selbstwahrnehmungsübungen in den Unterricht ein. „Ausdrucksspielen aus dem Erleben“ lautet dieser Baustein des Fördermodels. „Kinder bringen in Spiel und Improvisation ihre eigenen Themen ein, es gibt kein ,richtig oder falsch’“, erläutert Mohnen. Eine weitere Kollegin macht gerade eine Ausbildung, um Yoga und Meditation kindgerecht ins Fördermodell einbeziehen zu können, berichtet Michalski.