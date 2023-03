Blaulichtticker im Erkelenzer Land Betrunkene Seniorin baut Unfall in Wegberg

Mann erwischt Dieb im Haus An der Kleingladbacher Straße in Houverath ist am Sonntagmorgen ein Mann in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Unbekannte gegen 6 Uhr am Morgen in das Haus gelangt, nachdem er die Terrassentür aufgebrochen hatte. Nachdem er offenbar schon dabei war, das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen, wurde der Täter im Wohnzimmer des Hauses durch den Bewohner überrascht. Dieser hatte laute Geräusche in seinem Haus wahrgenommen. Als er die Polizei alarmierte, verließ der Täter fluchtartig das Haus. Als der Bewohner sich ein Bild der Lage machen konnte, stellte er fest, dass zwei Soft-Air-Waffen fehlten. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Einbrecher ein. Diese verlief zunächst aber erfolglos, dem Mann gelang die Flucht. Die Kripo ermittelt nun.