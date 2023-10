Angeblicher Spendensammler Betrüger in Erkelenz fliegt auf

(RP) Ein aufmerksamer Wegberger hat am Donnerstag in Erkelenz einen angeblichen „Spendensammler“ auffliegen lassen. Laut Polizei sprach der Betrüger den 51-Jährigen gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz an der Adam-Opel-Straße an. Er gab an, Spenden für den Bau einer Universität für Taubstumme zu sammeln. Da dem Wegberger dies verdächtig vorkam, rief er die Polizei. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte und stieg als Beifahrer in einen BMW ein, der Richtung A46 davonfuhr. Der Betrüger war etwa 25 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, normale Statur, trug ein Kinnbärtchen mit Schnauzbart und war mit einer karierten Flanelljacke in schwarz-weiß bekleidet. Der Fahrer des BMW wirkte ebenfalls südländisch, hatte einen ähnlichen Bart und trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter 02452 9200 zu melden.