Angeblicher Anruf der Bank Erkelenzer von Betrüger um hohen Betrag gebracht

Ein 61 Jahre alter Mann aus Erkelenz ist am Dienstag Opfer eines Telefonbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Mann einen Anruf, der angeblich von seiner Hausbank stammen sollte. Vertrauenswürdig schien der Mitarbeiter dem 61-Jährigen auch deshalb, weil die angezeigte Telefonnummer tatsächlich die seiner Bank war. Der Mann wurde am Telefon dazu aufgefordert, unter anderem seine Push-Tan-App für das Online-Banking zu aktualisieren. Am nächsten Tag stellte er fest, dass sein Konto gehackt worden war und ein niedriger vierstelliger Betrag abgebucht wurde.