Besonderer Gottesdienst in Schwanenberg Punk in der Kirche

Anstatt eines Altars stand am Samstag, 18. November ein Sofa in der evangelischen Kirche Schwanenberg. Was es damit auf sich hat, lässt sich mit einem Blick auf das bisherige Programm der Schwanenberger Gemeinde schnell erkennen – das altbewährte Format „Gottesdienst auf dem Sofa“ stand an. Seit 2013 trifft Pfarrer Robin Banerjee für dieses Projekt in der evangelischen Kirche regelmäßig auf interessante Persönlichkeiten aus der Erkelenzer Umgebung und tritt mit ihnen im Rahmen eines Gottesdienstes in den Dialog. Das Format findet dabei interaktiv statt und die Kirchengemeinde hat die Chance Fragen an den jeweiligen Gast zu stellen.