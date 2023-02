Berufskolleg Erkelenz Schüler diskutieren über Böllerverbot

Kaum war das Böllern bei den vergangenen Neujahrsfeiern wieder erlaubt, waren die Diskussionen auch schon wieder in aller Munde: Nachdem es in vielen Städten, vor allem aber in Berlin, zu Ausschreitungen und teilweise sogar tätlichen Angriffen auf Rettungskräfte gekommen war, haben nun auch die Schüler des Erkelenzer Berufskollegs das Thema aufgegriffen: Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend debattiert“ diskutierten die Jugendlichen in der Aula über Für und Wider eines Verbots.