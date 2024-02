Wettbewerb in Erkelenz Berufskolleg debattiert über ungesunde Lebensmittel

Die Debattenkultur wird in den Erkelenzer Schulen bereits seit vielen Jahren gelebt – auch am Berufskolleg. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Schülerinnen für den schulinternen Wettbewerb „Jugend debattiert“ am Berufsangemeldet, um sich in Form einer Debatte mit anderen zu messen. In den Vorrunden in drei Gruppen ermittelten die Schüler die vier punktbesten Debattanten, die sich im Finale im Forum des Berufskollegs noch einmal einer vierköpfigen Jury und einem großen Publikum präsentierten.