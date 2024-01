Mühlengespräch mit Bertram Fleck „Klimawandel als Chance sehen“

Was an der Schwalm noch Zukunftsmusik ist, ist im Rhein-Hunsrück-Kreis längst Realität, wie der ehemalige Landrat Bertram Fleck als Referent in der Schrofmühle deutlich macht. In seiner Amtszeit hat es der ländlich geprägte Kreis geschafft, eine Selbstversorgungsquote von 337 Prozent durch erneuerbare Energien zu erreichen, womit der Kreis international zu den Vorreitern in Sachen Fortschrittkommunen gilt. Für seine Rolle als Initiator und Wegberger ist Fleck ebenso international ausgezeichnet worden wie der Rhein-Hunsrück-Kreis für sein innovatives Handeln. „Nicht alles, was wir bei uns gemacht haben, ist auf Wegberg übertragbar“, meinte Fleck, aber im Prinzip seien es viele Einzelteile, die zusammengesetzt ein zukunftsorientiertes Konzept ergeben. „Wir müssen den Klimawandel als Chance und nicht als Last sehen“, so Fleck, „aber wir haben nicht mehr viel Zeit“.