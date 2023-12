Verkündung beim Schöffenessen XXXLutz kommt nach Erkelenz

Das traditionelle Schöffenessen der Stadt Erkelenz, wo kurz vor Weihnachten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Vereinswesen bei Grünkohl, Getränken und Gesprächen zusammenkommen, hält meistens ein paar Überraschungen bereit. So war es auch in diesem Jahr: Bei zwei wichtigen Bauprojekten in der Stadt soll es im kommenden Jahr endlich Fortschritte geben: Die Möbelhauskette XXXLutz soll die große Baulücke auf der Aachener Straße ziehen, das Forschungszentrum für nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung nach langer Verzögerung annehmen.