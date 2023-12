FUN und Stimmlich Publikum begeistert von adventlichen Klängen

„You never walk alone“ – unter diesem Motto standen die beiden vorweihnachtlichen Benefizkonzerte, die am zweiten Adventswochenende in der St. Vincentiuskirche in Wegberg-Beeck stattgefunden haben. Dazu vereint haben sich der Chor „Stimmlich“, die Musiker der Band „FUN“ und ein Streicherduo. Günter vom Dorp, Mitglied der Gruppe FUN und Geschäftsführer von voila.konzerte, führte das Publikum mit teils nachdenklichen, teils humorvollen Moderationen durch den Abend. „Liebe ist das, was uns verbindet, gerade in der Weihnachtszeit“, betont er und dementsprechend fiel auch die Songauswahl des Ensembles aus: „If I Fell“, „And I love her“ und „All you need is love“ von den Beatles – das Thema Liebe zog sich wie ein roter Faden durch die ganze Veranstaltung.