Benefizaktion : „12 Zylinder“ übergeben Spenden

Die Benefizaktion „12 Zylinder“ übergab Spenden an verschiedene Organisationen im Erkelenzer Krankenhaus. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Spenden für krebskranke Kinder, Hospiz und bedürftige Familien.

Eine große Überraschung gab es jetzt im Krankenhaus Erkelenz. Die „12 Zylinder“ hatten zur Spendenübergabe eingeladen und wieder eine gewaltige Spendenspritze im Gepäck. So durfte sich Professor Dirk Reinhardt von der Kinderonkologie in Essen über den stolzen Betrag von 80.000 Euro freuen. Einsetzen möchte er dieses Geld für die Sport- und Bewegungstherapie nach einer Transplantation. Dieses Projekt soll nach seinem Wunsch nicht nur in Essen zu finden sein, sondern ausstrahlen auf andere Städte.