Benefiz-Gala in Stadthalle Erkelenz : Für den guten Zweck in die Märchenwelt eintauchen

Für den guten Zweck in die Märchenwelt eintauchen

Benefiz-Gala in Stadthalle Erkelenz

Wheel Sensation bietet eine ausdrucksstarke Akrobatik-Show. Die Formation tritt bei der Benefiz-Ball in der Erkelenzer Stadthalle auf. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Erkelenz Der Benefiz-Ball des Förderkreises 12 Zylinder 90 bietet in der Erkelenzer Stadthalle Musik, Tanz und Akrobatik. Es sind noch einige Restkarten zu haben.

Zwei Jahre lang konnte der Benefiz-Ball – die Spendengala des Förderkreises 12 Zylinder 90 – aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nun jedoch ist es nach der unfreiwilligen Pause am Samstag, 15. Oktober, um 18 Uhr, wieder soweit: In der Stadthalle Erkelenz wird eine rauschende Ballnacht stattfinden. Das kulturelle Ereignis in der Stadt mit dem Ziel, Spenden für die Kinderonkologie der Uniklinik Essen und das Hospiz Erkelenz der Hermann-Josef-Stiftung zu sammeln, steht diesmal unter dem Motto „Märchenwelt“.