Rund um die Maar Bellinghovener verschönern ihren Ort

Die Dorfjugend, die Dorfsenioren, Kanadagänse, Welse und sogar Schildkröten – sie alle lieben die Bellinghovener Maar. Kein Wunder also, dass es von diesem bunten Zusammenleben rund um das Gewässer im Ortskern so einige schöne Geschichten zu erzählen gibt. Wenn plötzlich Enten unter Wasser gezogen werden und sich als Ursache ein 1,60 Meter langer Wels entpuppt, der mit zwölf Artgenossen sein Unwesen in dem idyllischen Weiher treibt, musste schnell gehandelt werden. Durch einen erfahrenen Angler liegt der Fisch jetzt sicher verwahrt in der Kühltruhe. Doch er ist nicht das einzige Tier, das hier eine besondere Rolle spielt.