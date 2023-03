Bei Neubaur-Besuch in Erkelenz Wieder Proteste geplant

Kohlegegner rufen nun dazu auf, um 15 Uhr vor dem Cornelius-Burgh-Gymnasium zu protestieren. Wortführer ist das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“. Schon in den vergangenen Tagen hatten das Bündnis und weitere Organisationen der Landesregierung vorgeworfen, mit der neuen Leitentscheidung „Scheindemokratie“ zu betreiben. Der Grund: Mit der angepassten Leitentscheidung gibt es, anders als vor zwei Jahren, kein großes Bürgerbeteiligungsverfahren mehr. Lediglich der Termin für den Kohleausstieg und die Tagebauführung sollen angepasst werden, somit auch der Erhalt der fünf Erkelenzer Dörfer festgeschrieben werden. Die Klimaschützer fordern hingegen, die Leitentscheidung so anzupassen, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. „Wir stecken mitten in der Klimakrise, der Tagebau Garzweiler muss gestoppt werden, das CO2-Budget ist aufgebraucht. Es kann nicht sein, dass die schwarz-grüne Landesregierung hier noch kilometerweit ins Land baggern lassen will und sogar Windräder für die Braunkohle abreißen lässt“, sagt Alexandra Brüne von „Alle Dörfer bleiben“.