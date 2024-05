Bei Erkelenz Auto und Lkw kollidieren auf A46

Nach einem Unfall am Freitagmittag auf der A46 zwischen Wanlo und Erkelenz ist der Fahrer eines Audi Q5 verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer in Fahrtrichtung Heinsberg mit einem Lkw kollidiert und danach in die Leitplanke gefahren. Das Auto wurde durch den Unfall stark beschädigt, der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er soll sich jedoch nicht schwerer verletzt haben und lediglich zur Sicherheit ins Krankenhaus gekommen sein. Für die Räumungsarbeiten mussten beide Autobahnspuren gesperrt werden, der Verkehr musste über den Standstreifen geleitet werden.