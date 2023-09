Im Kreis Heinsberg Behördenleitertreffen bei der Bundeswehr

Geilenkirchen sei mit dem Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr in der Selfkantkaserne und der Nato Airbase in Teveren ein bedeutender Militärstandort in der Region. Für die Teilnehmer war das Treffen in der Selfkantkaserne eine willkommene Gelegenheit, auf unkomplizierte Weise Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Allgemeiner Vertreter Philipp Schneider freute sich über bekannte und neue Gesichter sowie insbesondere über die Teilnahme des Kölner Regierungspräsidenten Thomas Wilk. Abschließend sprach Philipp Schneider den Verantwortlichen im Namen des Kreises Heinsberg seinen Dank aus.