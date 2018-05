Erkelenz: Behindertengerechtes WC für den Erkelenzer Marktplatz

Erkelenz Bauausschuss genehmigt Ausschreibung für neue Toilettenanlage. Stadt sucht Platz für die alte Anlage.

Vor 16 Jahren ist die unterirdische Toilettenanlage am Alten Rathaus in Erkelenz stillgelegt worden, stattdessen wurde im Jahr 2005 eine halbautomatische Einzeltoilette in Edelstahl installiert. Die ist zwar noch funktionstüchtig, wird jetzt aber abgebaut - an derselben Stelle wird für die Erkelenzer Innenstadt ein behindertengerechtes WC aufgestellt, wozu der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte sowie der Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte geraten hatten. Der Bauausschuss stimmte der Investition in Höhe von rund 85.000 Euro zu.