Beratung in Erkelenz : Behindertenbeauftragter verlängert für fünf Jahre

Beratung in Erkelenz

Erkelenz Andreas Ullmann wird auch in den kommenden fünf Jahren als Behindertenbeauftragter weiterarbeiten. Dieses Ehrenamt führt er mit viel Engagement aus.

Etwa fünf bis sechs Stunden pro Woche arbeitet Andreas Ullman als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter. Er berät telefonisch und bietet eine monatliche Sprechstunde an. Bei Rundgängen schaut er seit 2016 nach Barrieren und versucht, diese abzubauen. Die Fortsetzung seiner Tätigkeit wurde nun für fünf weitere Jahre beschlossen. „Er ist eine wirkliche Bereicherung für die Stadt“, sagt Bürgermeister Peter Jansen.

Wissen und Erfahrung hat der Behindertenbeauftragte unter anderem aus 34 Jahren Tätigkeit in einer Sozialversicherung sowie 23 Jahren als Berater für die Deutsche Rentenversicherung. „Behinderung heißt nicht nur, dass jemand im Rollstuhl sitzt. Es gibt zahlreiche Beeinträchtigungen, die den Menschen das Leben schwer machen, zum Beispiel eine Sehschwäche oder die Folgen eines Schlaganfalls.“

Ullmann unterstützt die städtischen Ämter, Einrichtungen und Betriebe in Angelegenheiten, die Menschen mit Behinderung berühren. Er nimmt Stellung zu Bauvorhaben, macht Vorschläge zu Verbesserungen in städtischen Einrichtungen sowie im Straßenverkehr und kümmert sich um gut auffindbare Behindertenparkplätze. „Es gibt noch viel zu tun, aber man kann auch nicht überall einfach alles rausreißen, denn das kostet natürlich Geld. Die Stadt Erkelenz macht sehr viel“, so Ullmann. „Als ehrenamtlicher Berater bin ich unabhängig von der Verwaltung und damit unbefangen.“