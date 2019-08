Sommerkonzert in Erkelenz : „beets“ begeistern auf dem Marktplatz

Die beets ’n’ berries verzauberten die Besucher auf dem Erkelenzer Marktplatz unter anderem mit „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper, „Walking on broken glass“ von Annie Lennox und „With or without you“ von U2. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Bei ihrem traditionellen Sommerkonzert verwöhnte die Band beets ‘n‘ berries ihr Publikum auf dem Erkelenzer Marktplatz mit Musik aus den 1980er Jahren und vielen aktuellen Hits.

Das Wetter verwöhnte Band und Zuhörer an diesem spätsommerlichen Abend: „Sommer in Erkelenz, es sind 27 Grad, die Ferien sind leider fast zu Ende“, summierte Gitarrist Norbert Winzen. „Wart ihr schon in Urlaub?“, fragte er die Besucher. „Also wir haben uns durch die Sommerpause jetzt länger nicht gesehen. Um genau zu sein haben wir seit zwei Monaten nicht mehr geprobt. Das ist jetzt unser erstes Treffen wieder“. Dafür, dass er das kleine Geheimnis verriet, erntete er sogleich einen Rüffel von seinen Freunden und Bandkollegen. „Die anderen haben gesagt, dass ich das eigentlich gar nicht verraten darf“, meinte er daraufhin lachend. „Wir gehen das jetzt einfach ganz entspannt an“. Von den wenigen Probenabenden war allerdings nichts zu spüren. Die Besucher gingen von Anfang an mit, bei den bekannten Rhythmen, unter anderem bei „Sweet Dreams“ von Eurythmics. „Wir haben viel aus den Achtzigern mitgebracht, gleichzeitig aber auch aktuelle Sachen, beispielsweise von Katy Perry“, erzählte Sängerin Natascha Wenrich.

Viele, die am Marktplatz vorbeikamen, blieben stehen und lauschten den sommerlichen Klängen. Auch die Anwohner rund um den Platz öffneten ihre Fenster und hörten zu. Wer kein Platz mehr in der umliegenden Gastronomie fand, der blieb in einem großen Halbkreis rund um die Band stehen. „Dann kann man doch auch gleich viel besser auf der Stelle mittanzen“. Ein Paar ließ sich auf einer Picknickdecke nieder. Gitarrist Norbert Winzen freute sich: „Das Erkelenzer Publikum ist sehr dankbar“. „Ein bisschen wie Woodstock“, erwiderte der Besucher lachend.

Sie verzauberten die Besucher unter anderem mit „Engel“ von Johannes Oerding, „Shallow“ von Lady Gaga und Bradley Cooper, „Walking on broken glass“ von Annie Lennox, „With or without you“ von U2, „Every breath you take” von The Police und „Chained to the rhythm” von Katy Perry. Zu „Up and up“ von Coldplay packte Keyboarder Ralf Hintzen sein Akkordeon aus. „Dann wird es immer besonders kuschelig“, meinte Gitarrist Norbert Winzen.