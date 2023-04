Beate Prüfert aus Erkelenz Deutschlands schnellste Apothekerin

Es ist ein deutsches Wintermärchen und doch nicht mehr als eine Randnotiz. Im März stellte die Apothekerin Beate Prüfert auf Skiern einen fantastischen Rekord auf: In drei Tagen fuhr sie drei Rennen und schaffte jedes Mal den Sprung aufs Treppchen. Im Slalom holte die Erkelenzerin Silber, im Riesenslalom und Super G schaffte sie es jeweils auf den dritten Platz. Bei der 48. Skiweltmeisterschaft für Ärzte und Pharmazeuten im italienischen Moena war sie die beste Deutsche. Mehr noch: Sie konnte sogar ihr Ski World Cup-Ergebnis von 2019 toppen. Und das nach drei Jahren Corona-Zwangspause, in denen die Veranstaltung aus dem Kalender gestrichen war. Normalerweise findet der Medical Ski World Cup jedes Jahr abwechselnd in Italien und Österreich statt.