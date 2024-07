Mieter sauer Bauverein reißt Häuser in Erkelenz ab – und baut neue

Irritiert war der Mieter einer Wohnung des Erkelenzer Bauvereins über eine Mitteilung, dass der Bauverein plane, an der Anton-Heinen-Straße abzureißen und neu zu bauen. Noch im September, so der Mieter, habe er die Information erhalten, der Bauverein plane in den nächsten zehn Jahren keine Neubauten, da Sanierungsmaßnahmen Vorrang hätten. „Für mich als Bewohner einer Wohnung des Bauvereins an der Anton-Heinen-Straße eine schöne und beruhigende Nachricht.“