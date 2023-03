Bauunternehmen aus Erkelenz Storms feiert 40. Gründungstag

Dessen Firma betreut derzeit etwa den Ausbau eines Areals mit 30 Wohneinheiten in Würselen, eines mit 50 Einheiten in Düren und eines mit 120 Einheiten in Langerwehe. In Erkelenz entwickelt Storms derzeit unter anderem das „Brückenhaus“, ein Mehrfamilienhaus im Pangel, der Start eines zweiten Baus soll in wenigen Tagen starten. „Danach sieht es in Erkelenz aber erst einmal schlecht aus, wir bekommen im Moment keine Grundstücke“, sagt Montag.