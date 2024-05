Erkelenzer Innenstadt Jetzt wird der Marktplatz umgebaut

Derzeit wird unter anderem auf der Aachener Straße gebaut, wo Wasser- und Versorgungsleitungen erneuert werden mussten. Dort haben die Pflasterarbeiten begonnen, der neue Wasserablauf liegt bereits in Teilen. „In den nächsten Wochen wird zunächst von der Marktgasse in Richtung Kirchstraße halbseitig gepflastert, ehe in einem weiteren Schritt die zweite Straßenhälfte folgt“, so die Stadt.