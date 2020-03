Sperrungen notwendig : Baustellen im Stadtzentrum von Erkelenz

Weil Bauarbeiten vorgenommen werden müssen, sind in der Erkelenzer Innenstadt im April einige Bereiche gesperrt. Foto: dpa

Erkelenz Mehrere Baustellen im Stadtzentrum von Erkelenz verursachen im April Einschränkungen im Verkehr.

Mehrere Baustellen sorgen im April für Einschränkungen in der Erkelenzer Innenstadt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Im gesamten Innenstadtbereich werden von Mittwoch, 1., bis Freitag, 3. April, mit rund 50 Kleinstbaustellen kleine Schäden an Gehwegen und Fahrbahn reguliert.

Sperrung zwischen Ostpromenade und Markt (Brückstraße 1 bis 28) In diesem Bereich werden am Mittwoch, 1. April, Schäden am Pflaster der Fahrbahn sowie den Parktaschen behoben. Anwohner der Straße Im Pangel werden gebeten, über die Westpromenade oder Roermonder Straße zu fahren.

Sperrung Parkplatz Markt (hinter dem Altem Rathaus) Am Mittwoch, 1. April, wird an der Markierung gearbeitet.

Sperrung Roermonder Straße/ Krefelder Straße Arbeiten am Abwasserkanal und eine Vollsperrung in diesem Bereich sind zwischen Montag, 6., und Samstag, 18. April, nach Angaben der Stadtverwaltung unbedingt notwendig. Umleitungen um den Stadtkern herum sowie ins Zentrum sind in dieser Zeitspanne ausgeschildert.

Sperrung Ecke Theodor-Körner Straße/H.J.-Gormanns Straße Wegen Arbeiten am Abwasserkanal wird die Theodor Körner Straße von Montag, 6. April, bis Samstag, 18. April, auf Höhe der evangelischen Kirche gesperrt. Umleitungen um den Stadtkern herum sowie ins Zentrum sind ausgeschildert.

Glück-Auf Straße, Höhe Haus Nummer 56: Wegen Arbeiten am Abwasserkanal ist zwischen Dienstag, 14. April, und Samstag, 18. April, eine Vollsperrung notwendig. Von der Sperrung Betroffene werden von der Stadtverwaltung gebeten, über Im Mühlenfeld und Am Bongert auszuweichen.