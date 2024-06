Baustellen-Ärger in Erkelenz Händler fordert Gewerbesteuer-Entfall

In den vergangenen 60 Jahren ist nicht viel passiert, nun kommt alles auf einmal: Seit 2022 wird nahezu die gesamte Erkelenzer Innenstadt umgebaut. Derzeit sind vor allem der Markt, die Kölner Straße sowie die Aachener Straße und damit das „Herz“ von Erkelenz eine Großbaustelle. Das hat auch auf den Einzelhandel und die Gastronomie Auswirkungen. Zahlreiche Händler und Wirte berichten von wegbleibenden Kunden. Niklas Funk, der am Markt das Modegeschäft „Funk Men and More“ betreibt und dessen Eltern seit Kurzem an der Kölner Straße mit „Funk“ ein weiteres Geschäft betreiben, hat nun eine Online-Petition gestartet, die (Stand Dienstagnachmittag) mehr als 230 Menschen unterschrieben haben. Das Ziel: Die Stadt Erkelenz soll die Gewerbesteuer für die von den Baustellen betroffenen Gewerbetreibenden vorübergehend aussetzen, bis der Umbau abgeschlossen ist.